ドジャース・大谷翔平投手（31）の父・徹さん（63）が監督を務める中学生の硬式野球チーム「金ケ崎リトルシニア」（岩手）が「奥州市代表チーム」として、5〜14日に奥州市友好都市締結記念日米野球親善交流の一環で米カリフォルニア州トーランス市へ派遣された。現地では親善試合で交流を深め、徹さんによる野球教室も開催した。「Monthly Shohei」8月編は、大谷が結んだ両市の縁、そして未来に迫る。（取材・奥田秀樹通信員）

突き抜けるような青い空。日本では珍しい内野まで覆う天然芝。胸に「Oshu」とプリントされた真っ青なユニホーム姿の子供たちからは笑みがこぼれた。“きっかけ”はもちろん23年12月に大谷がドジャースに入団したことだった。トーランス市の市議会議員で日系3世のジョナサン・カジ氏は「ドジャース入団が発表された瞬間、出身地の奥州市との友好都市関係を提案しようと決めた。それまでは低迷するエンゼルスのスーパースターだったが、名門のドジャースに来ればさらに高みに行けるとずっと思っていた」。市議会にこの案をすぐに提出し、24年1月下旬に議会を通過。そして3月には奥州市の倉成淳市長に親書を送った。

奥州市政策企画部の亀井帝氏が振り返る。「ある日突然、トーランス市から封書が届いた。市長は20年前に6年半ほどトーランス市に駐在経験があったため、親書を読み“よく知っている街だからぜひ”と気持ちは即決だった」。奥州市でもすぐに議会を通過し、24年10月1日に両市は友好都市となった。

そうして今夏の野球親善交流が決まり、奥州市の代表チームとして、大谷の父・徹さんが監督を務める「金ケ崎リトルシニア」がトーランス市に派遣された。親善試合は現地の高校1年チームと6試合。要請され、徹さんは現地の子供を対象に野球教室も開催した。

大谷を育てた父の指導法に関心があり、親善試合を見学した北トーランス・リトルリーグのエリック・トーレス代表は「日本の子供たちはエネルギッシュで集中していた。米国の子供たちは“練習は練習”という雰囲気だが、彼らは“準備の段階から試合が始まっている”という姿勢だった」と刺激を受けた様子。同リーグ所属のタイセイ・ヘイロックさん（12）も「最初から元気よくプレーしている。だらけることがない」と驚いていた。

ロサンゼルスは26年6月にサッカーW杯北中米大会、28年に五輪、パラリンピックと世界的なビッグイベントが相次いで開催される。世界有数のスポーツ都市として注目が集まる中、ロサンゼルス国際空港から車で30分ほどの距離のトーランス市は人口14万人。治安は良く気候も温暖で、多種多様な人種に好まれている町として魅力が詰まっている。

就任3年目のトーランス市のチェン・グアンハオ市長は「奥州市と交流を始められたことがうれしい。大谷選手の父が監督を務めていることも喜ばしいこと」と感慨深げ。さらに未来を見据え「今後、イベントに参加するチームや国が広がることを期待している。来年はサッカーになるかもね。毎年夏にこのようなイベントを開催し、市を将来の世界的アスリート育成の中心地にしていきたい」とプランも明かした。

カジ議員も「次はトーランス市の子供たちを日本に派遣したい。人と人との交流はとても大切」と言う。さらに、「ドジャースに所属する日本人3選手やチームのメンバーを市に招き、野球クリニックやイベントなども企画したい」と語った。

距離にして約1万キロに位置する両市の間で、次代につながる確かな交流が息づき始めた。

≪「本塁打を狙うのではなく…」大谷への指導法を子供たちに力説≫大谷徹さんによる野球教室はトーランス市の9、10歳の20人、12〜14歳の20人に2日間に分けて開催された。社会人の三菱重工横浜で野手としてプレー。大谷の少年野球チームで監督を務めていたこともあり、幼少期の指導内容について「本塁打を狙うのではなく、二塁打、単打を狙うような打ち方をしなさい、左中間の方に狙って次の塁を目指すような形でいきなさいと伝えてきた」と伝えた。「本塁打を打てというのは、今のチーム（金ケ崎リトルシニア）にも、自分の子供（大谷）にも一回も言ったことがない」と話し、現地の子供たちも真剣な表情で聞き入っていた。

子供たちがバットを持参した中、キャッチボールや守備練習に終始し、打撃練習は一切行わなかった。徹さんの「守備のようなベーシックなことは楽しくないかもしれないが、ベーシックなことをやってからの打撃」という理念によるものだ。

「中学生は1年で体格も考え方も変わる。無理をさせず、できる範囲でやること。ただし、へらへら笑いながらの練習や、悪いことをしたら叱るようにしている。そこは大事」。相手監督へのあいさつ、全力疾走など大谷の行動は米国でも注目されており「（花巻東時代を含め）翔平もそこは十分教育されてきている」と力説した。

▽奥州市 岩手県の内陸南部に位置する水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町、衣川村の5市町村が合併し、06年2月20日に誕生した。総面積993・30平方キロメートルと広大で中央を北上川が流れる。ブランド牛「前沢牛」などが有名。同市サイトによれば7月31日時点で総人口は10万6684人。旧水沢市で生まれた大谷の「翔平」の由来は、奥州平泉にゆかりのある源義経の「八艘（はっそう）跳び」のイメージから「翔」と平泉の「平」。

▽トーランス市 米カリフォルニア州南部のロサンゼルス郡にある商業の中心都市。日本企業が拠点を多く構え、全米でも日本人および日系人が最も集中している地域の一つとして知られる。年間を通して過ごしやすい気候で気温は8〜26度ほどで推移。米国勢調査によれば20年の人口は14万7067人。千葉県柏市とも姉妹都市提携を結ぶ。