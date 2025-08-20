NY株式19日（NY時間12:13）（日本時間01:13）
ダウ平均　　　44900.60（-11.22　-0.02%）
ナスダック　　　21374.19（-255.58　-1.18%）
CME日経平均先物　43515（大証終比：-45　-0.10%）

欧州株式19日GMT16:13
英FT100　 9189.22（+31.48　+0.34%）
独DAX　 24423.07（+108.30　+0.45%）
仏CAC40　 7979.08（+95.03　+1.21%）

米国債利回り
2年債　 　3.750（-0.013）
10年債　 　4.310（-0.023）
30年債　 　4.910（-0.024）
期待インフレ率　 　2.370（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.750（-0.013）
英　国　　4.740（+0.002）
カナダ　　3.446（-0.044）
豪　州　　4.327（+0.058）
日　本　　1.595（+0.032）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.55（-0.87　-1.37%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3367.50（-10.50　-0.31%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113776.69（-2697.51　-2.32%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1679万6853（-398233　-2.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ