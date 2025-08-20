ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックは１．２％の大幅安
NY株式19日（NY時間12:13）（日本時間01:13）
ダウ平均 44900.60（-11.22 -0.02%）
ナスダック 21374.19（-255.58 -1.18%）
CME日経平均先物 43515（大証終比：-45 -0.10%）
欧州株式19日GMT16:13
英FT100 9189.22（+31.48 +0.34%）
独DAX 24423.07（+108.30 +0.45%）
仏CAC40 7979.08（+95.03 +1.21%）
米国債利回り
2年債 3.750（-0.013）
10年債 4.310（-0.023）
30年債 4.910（-0.024）
期待インフレ率 2.370（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.750（-0.013）
英 国 4.740（+0.002）
カナダ 3.446（-0.044）
豪 州 4.327（+0.058）
日 本 1.595（+0.032）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.55（-0.87 -1.37%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3367.50（-10.50 -0.31%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113776.69（-2697.51 -2.32%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1679万6853（-398233 -2.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44900.60（-11.22 -0.02%）
ナスダック 21374.19（-255.58 -1.18%）
CME日経平均先物 43515（大証終比：-45 -0.10%）
欧州株式19日GMT16:13
英FT100 9189.22（+31.48 +0.34%）
独DAX 24423.07（+108.30 +0.45%）
仏CAC40 7979.08（+95.03 +1.21%）
米国債利回り
2年債 3.750（-0.013）
10年債 4.310（-0.023）
30年債 4.910（-0.024）
期待インフレ率 2.370（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.750（-0.013）
英 国 4.740（+0.002）
カナダ 3.446（-0.044）
豪 州 4.327（+0.058）
日 本 1.595（+0.032）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.55（-0.87 -1.37%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3367.50（-10.50 -0.31%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113776.69（-2697.51 -2.32%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1679万6853（-398233 -2.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ