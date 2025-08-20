【PLAMATEA カズマ 第二形態】 8月20日 出荷開始 価格：7,900円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA カズマ 第二形態」の出荷を8月20日に開始する。価格は7,900円。

本商品は、アニメ「スクライド」より、主人公「カズマ」をシェルブリット第二形態に進化した姿でプラモデル化したもの。交換手首各種が付属し、各関節が可動する。また、各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現できる。全高は約160mm。

背中の突起は通常状態と展開状態の2種類が付属し交換が可能。右腕を専用パーツに差し替えることで、シェルブリット・バースト状態を再現できる。

表情パーツは塗装済みで「通常顔」・「食いしばり顔」・「叫び顔」の3種類が付属。デカールにより好みの目線を選択できる予備の表情パーツ3種が各1つずつ同梱する。可動支柱付き台座も付属。

(C) サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。