【今日の献立】2025年8月20日(水)「ホイル包みハンバーグ」
家族でワイワイ楽しむ献立です。ホットプレートが大活躍のメニューです。
【主菜】ホイル包みハンバーグ
自宅で出来るレストランの味。お好みでキノコやチーズをホイルの中に入れて下さい。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：526Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）＜タネ＞
合いびき肉 300g
玉ネギ (みじん切り)1/2個分
サラダ油 小さじ1
パン粉 大さじ2
牛乳 大さじ2
卵 1個
塩コショウ 少々
ナツメグ 小さじ1/4
サラダ油 小さじ2
＜ソース＞
ケチャップ 大さじ3
ウスターソース 小さじ2
しょうゆ 小さじ1/2
ドライパセリ 適量
【下準備】玉ネギは耐熱ボウルに入れて、ラップをせずに電子レンジで1分〜1分30秒加熱し、冷ましておく。
＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに合いびき肉、塩コショウ、ナツメグを加えてよく練り、その他の＜タネ＞の材料を加えてよく混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. 手に分量外のサラダ油をつけ(1)を2〜4等分にする。1個ずつキャッチボールをする要領で空気を抜いて、小判型に形を整える。
©Eレシピ
3. ホットプレートにサラダ油を中火で熱し、両面に焼き色がついたら取り出す。アルミホイルに1個ずつのせて、＜ソース＞をかけて包む。
©Eレシピ
4. ホットプレートに(3)をのせて蓋をし、10分程中温にかける。器にホイルごと盛りつけ、切り開く。ドライパセリを振る。
©Eレシピ
【副菜】焼きトマト
火を通したトマトは甘みと旨味が凝縮。チーズでコクがアップします。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：89Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）トマト 2個
ピザ用チーズ 大さじ3
粗びき黒コショウ 少々
オリーブ油 小さじ1
【下準備】トマトはヘタをくり抜き、縦4〜6等分の輪切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ホットプレートにオリーブ油を中温で熱し、トマトの両面を焼く。
©Eレシピ
2. ホットプレートの電源を切る。ピザ用チーズをのせて蓋をし、余熱でチーズを溶かす。
©Eレシピ
3. 器に盛り、粗びき黒コショウを振る。
©Eレシピ
【デザート】焼きバナナバニラアイス添え
ホットプレートで作る熱々のデザート。冷たいアイスクリームを添えて召し上がれ。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：296Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）バナナ 1本 バター 10g
バニラアイス 適量 ブルーベリージャム 大さじ2
ミントの葉 適量
【下準備】バナナは幅1cmの輪切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ホットプレートにバターを中温で熱し、バナナを両面こんがり焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
2. 器にバニラアイスを盛り、熱いままの(1)をのせる。ブルーベリージャムを添え、ミントの葉を飾る。
©Eレシピ