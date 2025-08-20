プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ホイル包みハンバーグ」 「焼きトマト」 「焼きバナナバニラアイス添え」 の全3品。
家族でワイワイ楽しむ献立です。ホットプレートが大活躍のメニューです。

【主菜】ホイル包みハンバーグ
自宅で出来るレストランの味。お好みでキノコやチーズをホイルの中に入れて下さい。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：526Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

＜タネ＞
  合いびき肉  300g
  玉ネギ  (みじん切り)1/2個分
  サラダ油  小さじ1
  パン粉  大さじ2
  牛乳  大さじ2
  卵  1個
  塩コショウ  少々
  ナツメグ  小さじ1/4
サラダ油  小さじ2
＜ソース＞
  ケチャップ  大さじ3
  ウスターソース  小さじ2
  しょうゆ  小さじ1/2
ドライパセリ  適量

【下準備】

玉ネギは耐熱ボウルに入れて、ラップをせずに電子レンジで1分〜1分30秒加熱し、冷ましておく。
＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルに合いびき肉、塩コショウ、ナツメグを加えてよく練り、その他の＜タネ＞の材料を加えてよく混ぜ合わせる。

©Eレシピ


2. 手に分量外のサラダ油をつけ(1)を2〜4等分にする。1個ずつキャッチボールをする要領で空気を抜いて、小判型に形を整える。

©Eレシピ


3. ホットプレートにサラダ油を中火で熱し、両面に焼き色がついたら取り出す。アルミホイルに1個ずつのせて、＜ソース＞をかけて包む。

©Eレシピ


4. ホットプレートに(3)をのせて蓋をし、10分程中温にかける。器にホイルごと盛りつけ、切り開く。ドライパセリを振る。

©Eレシピ



【副菜】焼きトマト
火を通したトマトは甘みと旨味が凝縮。チーズでコクがアップします。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：89Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

トマト  2個
ピザ用チーズ  大さじ3
粗びき黒コショウ  少々
オリーブ油  小さじ1

【下準備】

トマトはヘタをくり抜き、縦4〜6等分の輪切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. ホットプレートにオリーブ油を中温で熱し、トマトの両面を焼く。

©Eレシピ


2. ホットプレートの電源を切る。ピザ用チーズをのせて蓋をし、余熱でチーズを溶かす。

©Eレシピ


3. 器に盛り、粗びき黒コショウを振る。

©Eレシピ



【デザート】焼きバナナバニラアイス添え
ホットプレートで作る熱々のデザート。冷たいアイスクリームを添えて召し上がれ。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：296Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

バナナ  1本 バター  10g
バニラアイス  適量 ブルーベリージャム  大さじ2
ミントの葉  適量

【下準備】

バナナは幅1cmの輪切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. ホットプレートにバターを中温で熱し、バナナを両面こんがり焼き色がつくまで焼く。

©Eレシピ


2. 器にバニラアイスを盛り、熱いままの(1)をのせる。ブルーベリージャムを添え、ミントの葉を飾る。

©Eレシピ