¡È¸µ¥É¥é1¡É¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥©ー¥ë¤¬¸½Ìò°úÂà¤Ø¡Ä¥¦¥£¥¶ー¥º»þÂå¤Ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ー5ÅÙÁª½Ð
¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥©ー¥ë¤¬°úÂà¤òÂà¤¯¤è¤¦¤À¡£8·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥Ë¥¢NBA¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥©ー¥ë¤Ï¡¢191¥»¥ó¥Á95¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£Ì¾Ìç¥±¥ó¥¿¥Ã¥ーÂç³Ø½Ð¿È¤Ç¡¢¡ÖNBA¥É¥é¥Õ¥È2010¡×¤Î1½äÌÜÁ´ÂÎ1°Ì»ØÌ¾¤Ç¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥ªー¥ë¥ëー¥ー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Áー¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2013－14¥·ー¥º¥ó¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÆþ¤ê¡£¥¦¥£¥¶ー¥º¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¬Â¼ÎÝ¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤¬²ÃÆþ¤·¤¿2019－20¥·ー¥º¥ó¤ò¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î¤¿¤áÁ´µÙ¤·¤¿¡£
¡¡2020－21¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥È¥ìー¥É¤Ç¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¡£Íâ¥·ー¥º¥ó¤ÏNBA¤Î¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2022－23¥·ー¥º¥ó¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£2023Ç¯2·î¤Î3¥Áー¥à´Ö¥È¥ìー¥É¤ÇºÆ¤Ó¥í¥±¥Ã¥Ä¤Ø¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¡¢2023－24¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¤Ï½êÂ°Àè¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡20ºÐ¤ÇNBAÆþ¤ê¤·¤¿¥¦¥©ー¥ë¤Ï¡¢11¥·ー¥º¥ó¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»647»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ18.7ÆÀÅÀ4.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8.9¥¢¥·¥¹¥È1.6¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£