◆米大リーグ ロッキーズ４×―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

悪夢の結末に、イライラを隠しきれなかった。「１番・ＤＨ」で出場したドジャース・大谷翔平投手（３１）は、敵地・ロッキーズ４連戦初戦、３―３の９回裏１死二塁。延長戦突入なら先頭で回る打席にベンチで備えていたが、相手のサヨナラ打を見届けると、手袋をベンチの棚へ投げつけた。

試合前まで今季６戦全勝で昨季から１０連勝中の同地区最下位に敗れ、連勝は「３」でストップ。打線は１２三振と空回りし、ロバーツ監督は「ほとんど何もできなかった。勝つべき試合だった。言葉にするのが難しい」と、大きなため息をついた。

敵地・クアーズフィールドは、標高約１６００メートルで、打球の飛距離が伸びるとされ「打者天国」とも呼ばれる。大谷も今季３戦２発と相性抜群。初回に右前打で快音を響かせると、１点リードの２回２死三塁の２打席目には、速度１０６・５マイル（約１７１・４キロ）のピッチャー返し。遊撃のグラブもはじく強烈な中前タイムリーを放つなど、４打数２安打１打点だった。

同地区２位パドレスが敗れたため、この日は勝っていれば、地区優勝マジックが点灯する一戦だった。指揮官は「空振りやボール球を追いかけるケースが多かった。修正が必要。スイングをコンパクトに、打球を前に飛ばす方法を探す必要がある」と指摘した。大谷は、８月は全１６試合で出塁を記録し無安打も１試合のみ・月間打率３割９分７厘と好調だ。試合終了から１７分後に球場を後にした背番号１７は、悔しさを次戦への原動力に変える。（竹内 夏紀）