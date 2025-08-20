NBAの2010年ドラフト全体1位指名を受けたジョン・ウォール（34）が20日、引退することがわかった。米スポーツ専門局「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

名門ケンタッキー大学出身のウォールは、10年ドラフト全体1位指名でウィザーズに入団。主力としてチームを支えた。14年にはスラムダンクコンテスト優勝し、同年から5年連続でNBAオールスターに選出された。

19年ドラフトでウィザーズに入団した八村塁ともチームメートだった。アキレス腱断裂の大ケガを負って、一緒にプレーすることはなかったものの「塁はルーキーだがチームの土台だ」と1年目から八村の実力を認めていた。

20年12月にロケッツへトレード移籍した。22年にはクリッパーズに移籍し、23年2月の3チーム間トレードで再びロケッツへ。だが、すぐに解雇された。23―24シーズンからはプレーすることなく今年引退を決意した。

NBAで11シーズンプレーして、レギュラーシーズンは通算647試合出場。1試合平均18.7得点、8.9アシスト、4.2リバウンドを記録した。