【GU値下げ】で790円ーーーッ！ 完売前に狙いたい♡「秋色パンツ」

ストレスフリーに穿けそうな【GU（ジーユー）】のパンツが値下げ中！ 深みのあるワインカラーが対象で、秋を先取りできそうです。今回はスタッフさんの着回しアイデアを交えてご紹介。注目高まりそうなアイテムなので、完売前に早めに手に入れて。

ワイン色で旬顔に見せる楽ちんオシャレパンツ

【GU】「リブプルオンパンツ」＜ワイン＞ \790（税込・セール価格）

柔らかなリブ素材とウエスト総ゴム仕様で、快適な穿き心地を叶えてくれそうな一本。わずかに広がるフレアシルエットが脚をすっきりと見せ、さりげないスタイルアップも期待できます。ドローコード付きでサイズを微調整でき、両サイドポケット付きも便利。秋らしい深みのあるワインカラーがコーデ全体を引き締めてくれるはず。

シックなムードをまとう抜け感シャツコーデ

スタッフMarinaさんは、ワインカラーを引き立てるベージュのドレープシャツをさらりとオン。ゆるく抜き襟で着こなし、しっとりとした秋のムードをまとわせています。スクエアトゥのミュールとゴールドのアクセサリーも女性らしさを一押し。ラフな雰囲気ながら、こなれ感のあるバランスが魅力的です。シンプルなシャツスタイルも、カラーとシルエットでアップデートしてみて。

ワインカラーが効く都会的レイヤードスタイル

ブラックのロングワンピをレイヤードすれば、一気にモード感がアップ。裾からのぞくワインカラーが温かみを添え、さりげなく季節感をシフトします。足元にはレオパード柄パンプスを効かせて甘さとスパイスを絶妙にミックス。スタッフMikotoさんも「デートや女子会に」とおすすめする、特別なシーンに映える都会的なスタイルに仕上がっています。

レースカーデに秋色パンツで季節感をスライド

あらゆるテイストにマッチするパンツは、フェミニンなトップスとも好相性。スタッフAmiさんは、レースカーディガンを合わせ大人ガーリーな華やかさを添えています。羽織ものを取り入れたコーデは、季節の変わり目にも頼れそう。グルカサンダルにソックスを合わせて、さりげなく秋らしさを添えたスタイリングも見逃せません。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S