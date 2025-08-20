西武の育成右腕、森脇亮介投手（33）が「進化」に向けて着実に歩みを進めている。

「あの日」から丸2年の月日が過ぎた。「右上腕動脈閉塞（へいそく）症」と診断され、上腕動脈パッチ形成術の大手術を受けたのは2023年8月8日だった。19年に社会人のセガサミーからドラフト6位でプロ入りし、1年目から即戦力の中継ぎとして登板。勝ちパターンの一角としても欠かせぬ存在だっただけに、チームにとっても本人にとっても、あまりに痛恨の長期戦線離脱だった。「もう2年たつんですけどね…」と深くつぶやく。23年オフに戦力外通告を受け、24年からは育成選手として支配下再契約を目指している。

実戦復帰は昨年7月3日のイースタン・リーグ日本ハム戦で遂げた。その後、患部の回復こそ順調だったが、投球内容に対しては常に「まあまあ」と口にしてきた。今年に入っても続き、森脇を知る誰もが思い抱く「本来の姿」まで至らなかったとの評価から、最大の目標にしていた今季中の支配下登録復帰は期限の7月末までにかなえることができなかった。

だが、最近は森脇自身から「状態、急に良くなったんです」と手応えの言葉が聞けるようになっている。3軍戦で最速147キロを計測すると、約5カ月ぶりに臨んだ8月12日の2軍戦・オイシックス新潟アルビレックスBC戦に3番手で登板し2回2安打2奪三振、無失点と好投。「球速が上がったことに加え、フォークに対する打者の反応からも、良い落ち方をしてきているなと感じられました」

投球フォーム、球質ともに納得がいく投球ができるようになった要因を、森脇は次のように自己分析する。

「手術をして、その後、また新しく投げ方をつくっていく中で、リリースポイントや、体のつくりの中における『どの位置に腕や肩甲骨があることが一番理想的なのか』について、本当にいろいろなことを試してきました。去年とか少し前までは、大事にしてきたことに固執しすぎて、逆に自分の形から外れてしまっていた。でも、それを一度すべてリセットして、いろいろなことをそぎ落としていったのがハマった。結果、”自分“だけの正解にたどり着いた。見方を変えれば、そこまで意識しすぎなくても、自然と体が最適な位置で投げられるようになっているんだと捉えています」

完全復活へはまだ道半ばとはいえ、投球フォームや球質への不安が一掃されたことで、次なるステップへと歩を進められたことは確かだ。

「今までは、直球の精度を戻すことがまず第一で、『今日は直球を頑張ろう』とか『今日はカーブでカウントを取ろう』『この前の試合でフォークが浮いたので、今回はしっかりと低めにフォークを落とそう』など、自分の課題が優先でした。でも、その段階を超えて、今後は打者の反応を見ながらの配球の組み立て方、変化球との投球割合など、一軍で投げていた頃の配球などを取り入れながらやっていきたい」と思い描く。

「しっかりアピールしなければいけない立場」だと、現状への危機感は募る。それでも、再起を信じて術前に着けていた背番号「28」を空けたままにしてくれている球団、そして常に支えて続けてくれているファンの期待を思えば、前向きな意欲しか湧かない。ただの復帰ではない。必ずや進化した姿で一軍マウンドに舞い戻ることを胸に期し、一日一日を大切に積み重ねていく。（上岡真里江）