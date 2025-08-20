シンガー・ソングライターの藤原さくらが、来年２月２３日に初の日本武道館公演「１０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 武道館大音楽会」を開催することを１９日、発表した。

デビュー１０周年イヤーの最後を締めくくるスペシャルライブ。１２月に３０歳を迎える藤原にとって人生の節目となる武道館公演になる。当日は、これまでリリースしてきた楽曲に加え、制作中の新曲も披露される予定。武道館ならではのバンドアレンジで届けていく。

藤原は「武道館…。字面を見れば見るほど実感がありませんが、やります。とても１０周年っぽい。これまでの１０年、自分でも『本当にやれるのか…？』ということに挑戦してきた方なのではと自負していますが、１０周年イヤーの最後に挑戦するＢＩＧ ＭＯＵＮＴＡＩＮとなります」とコメント。「自分の足りないところばっかりが目についていましたが、何かを失ってなお、手に入れたものも、持ってるものもたくさんあると気付きました。武道館という伝統ある場所で、新しい軽やかな私を見てもらえるのが、今はとてもとても楽しみだし、うれしいです。それまでにもうひと皮剥（む）けて臨む所存です。皆さんに、私の精神的ビキニを披露する時が来ました。見せられる身体ならぬ、魅せられる心にしておきます」と独特の言い回しで意気込んだ。

「愉快な仲間が大集結の大音楽会。いろんな音の飛び交う楽しいお祭りになることでしょう〜」と予告。お待ちしております！」と呼びかけた。