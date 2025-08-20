SARD UNDERGROUNDが9月17日、3rdオリジナルアルバム『故障した車』をリリースする。これに先駆けて、同アルバム表題曲「故障した車」が本日8月20日より配信スタートとなった。

一見ネガティヴに映るタイトルだが、“故障した二人の車 私たちだけで直してみよう”という歌詞が象徴するように、“困難をともに乗り越えて歩き出す決意”をメッセージとして込めた前向きなナンバーが「故障した車」であり、心に寄り添う再生へのラブソングだ。

“コーヒーを手に外に出ると ほんの数分で空が暗くなっていた” “迷子になっている 私の周りは最近、いいことがない”など、身近な情景や心情を等身大の言葉で紡ぎ、コーヒー一杯に“愛おしさ”“癒し”といった温度を宿らせたほか、“こんなにも失いたくないのに どうして素直になれないのかな” “好きになればなるほど いつか壊れるかもと私の予見”というフレーズには、人間関係や恋愛に潜むリアルな痛みと、その奥底にある再生への希望が滲む。神野友亜ならではの観察眼と言葉選び、そのメッセージを伝えるボーカルは、聴く人の日常や葛藤に寄り添う力強さを感じさせる仕上がりだ。

SARD UNDERGROUNDは8月30日および31日に大阪、9月9日および10日に東京で2daysずつの東阪ホールツアーを開催する。

▲初回限定盤

▲通常盤

■3rdオリジナルアルバム『故障した車』

2025年9月17日(水)発売

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】GZCA-5326 \5,500(税込)

【通常盤(CD)】GZCA-5327 \3,300(税込)

▼CD収録曲 ※初回限定盤・通常盤共通

01 故障した車

作詞：神野友亜 作曲：藤中友哉 編曲：藤中友哉

02 I still believe

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

03 輝く旅人よ

作詞：神野友亜 作曲：藤中友哉 編曲：徳永暁人

04 ダイナマイト サマーナイト

作詞：神野友亜 作曲：小澤正澄 編曲：小澤正澄

05 風はファンタジー

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：鈴木和哉

06 ナンバーワンあなたは

作詞：神野友亜 作曲：小澤正澄 編曲：小澤正澄

07 全部自己責任

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

08 TO MY FREEDOM

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

09 世界で一番遠い人

作詞：神野友亜 作曲：徳永暁人 編曲：徳永暁人

10 あなた、カトレア

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

11 しあわせ

作詞：神野友亜 作曲：徳永暁人 編曲：徳永暁人

▼Blu-ray ※初回限定盤のみ / 約35分予定

＜First Studio Live＞

・揺れる想い [tribute 2023]

・心を開いて [tribute 2024]

・永遠 [tribute 2024]

・夢で逢いましょう

・空っぽの心

・あなた、カトレア

◯Making of First Studio Live

■＜SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025 [FANTASY]＞

▼ホールツアー

【大阪公演】

8月30日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール

※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day

8月31日(日) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール

※day2▶︎オリジナル楽曲 only day

【東京公演】

9月09日(火) 東京国際フォーラム ホールC

※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day

9月10日(水) 東京国際フォーラム ホールC

※day2▶︎オリジナル楽曲 only day

https://sard-underground.jp/live.html

■神野友亜レギュラー出演番組

【TV】

▶NHK BS・NHK BSP4K「歌える！青春のベストソング」

番組ホームページ：https://www.nhk.jp/p/utaerubest/ts/544KVVJ9V7/

【RADIO】

▶e-radio 「神野友亜のフリートークラボ」

放送日時：毎週土曜日 18:30〜18:55

番組HP：https://www.e-radio.co.jp/pg_news/freetalklabo_sard/

▶e-radio「キャッチ!」

放送日時：毎月第二火曜日 14:00〜19:00

番組HP：https://www.e-radio.co.jp/

関連リンク

◆SARD UNDERGROUND オフィシャルサイト

◆SARD UNDERGROUND オフィシャルX

◆SARD UNDERGROUND オフィシャルTikTok

◆SARD UNDERGROUND オフィシャルYouTubeチャンネル

◆SARD UNDERGROUND オフィシャルFC “SARD FUNCTION”

◆神野友亜 オフィシャルX

◆神野友亜 オフィシャルInstagram