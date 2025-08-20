Aooo、3カ月連続リリース第2弾の新曲「Geeek」配信リリース
Aoooが、3カ月連続リリース第2弾の新曲「Geeek」を配信リリースした。
本作は、石野理子（Vo）が作詞、やまもとひかる（B）が作曲を手掛けた楽曲で、孤独を“自由”として抱きしめる、クールに熱を放つロックサウンドに仕上がっているという。
Aoooは、7月16日に配信リリースされた「Yankeee」を皮切りに、新曲を3カ月連続配信リリースすることを発表している。8月13日に公開された「Yankeee」のMVは、ヤンキー生徒に扮したAoooメンバーと、鬼教師たちの繰り広げるシュールな世界観が話題を呼び10万回再生を突破。9月には第3弾の新曲配信リリースを予定している。
また、2025年9月より全国7都市を回るライブツアー＜Aooo Live Tour “BAKUBAKU”＞の開催も決定しており、チケットは一般発売開始からわずか3分で完売した。
◾️デジタルシングル「Geeek」
2025年8月20日（水）リリース
配信URL：https://aooo.lnk.to/Geeek
◆「Yankeee」
配信URL：https://Aooo.lnk.to/Yankeee
◾️＜Aooo Live Tour “BAKUBAKU”＞
大阪・心斎橋BIGCAT
2025年9月7日（日）開場 16:00 / 開演 16:30
広島・広島クラブクアトロ
2025年9月10日（水）開場 18:15 / 開演 19:00
福岡・FUKUOKA BEAT STATION
2025年9月12日（金）開場 18:30 / 開演 19:00
東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)
2025年9月16日（火）開場 18:00 / 開演 19:00
愛知・DIAMOND HALL
2025年9月19日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
北海道・札幌cube garden
2025年9月26日（金）開場 18:30 / 開演 19:00
宮城・仙台Rensa
2025年10月3日（金）開場 18:15 / 開演 19:00
◆チケット情報
料金：スタンディング \5,500（税込）※ドリンク代別途
▼一般発売
受付期間：8月9日（土）12:00〜
https://l-tike.com/aooo/
※未就学児童入場不可、小学生以上チケット必要
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。
携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。
※営利目的の転売禁止
