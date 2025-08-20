ボトルメールのデジタルシングル「運命」がリリースされた。

本作はバンドにとって実に2年半ぶりの新曲だが、その間に紆余曲折があったのだ。今月に入り、なおみちゃん（Vo）が脱退することが公式にアナウンス。2代目ボーカルに「まい」、サポートベースに「すぎ」をそれぞれ迎え、コンペー(G)、まい(Vo, G)、コーヘイミヤシタ(Dr) 、すぎ(B / Support)の4人体制となり、新体制の船出として今回の新曲「運命」がリリースされる。

同曲は、前体制の頃から歌い継いできたボトルメールにとって重要な楽曲となっている。“ノスタルジー”をテーマに自家製JPOPを歌うバンドという触れ込み通り、どこか懐かしいメロディ、サウンドスケープで独自のJ-POPを表現している。

今後、10月と12月にも新曲の配信を予定しているとのことだ。

◆ ◆ ◆

◼︎コンペー コメント

前身バンドから歌い継いできた重要な楽曲を、ようやく形にすることができました。このたび新ボーカルを迎えましたが、「第2章」に入ってもボトルメールのスタンスは変わりません。一人でも多くの見知らぬ人に、音の手紙が届きますように。

◆ ◆ ◆

配信シングル「運命」

2025年8月20日（水）配信

2025年8月20日（水）配信

https://bottlemail.lnk.to/destiny