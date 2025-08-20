１９日午後１１時８分ごろ、鹿児島県垂水市に設置されている桜島監視カメラが、一瞬真っ白になるほどの強い光をとらえました。

SNSでは、鹿児島や宮崎、熊本など九州各地のほか、大阪など西日本で「光が空を横切った」「空が光った」「特大の火球か」「隕石なのではないか」などの投稿が相次ぎました。

では、夜の風景が強烈な光で真昼のようになり、数秒間カメラが真っ白になったあと、一瞬で元の暗い風景に戻っています。

鹿児島市街地でも、夜空を明るくした光とオレンジ色の物体が落ちていくような様子が目撃されていました。

MBCスクープ投稿に寄せられた鹿児島市のマンションのベランダから撮影された映像では、画面右上に光が現れたあと、空が真っ白になり、市街地が明るくなるほどの光が確認できます。

その後、画面右上には、落下するような軌道を描くオレンジ色の光が写っています。

しています。

また、この時間帯に鹿児島市や日置市で「ドン」という爆発音のような音を聞いた人もいます。

鹿児島地方気象台によりますと、光が確認された午後１１時８分ごろに、桜島に設置された観測機器でも空気の振動＝空振が記録されていたということです。

気象台の複数の観測カメラでも光は確認されていて、気象台では「火球か隕石ではないか」とみています。

火球か隕石とみられるものが落下したかどうかは不明だということです。

