きょうのポンドドルは１．３５ドル台前半での狭い範囲での小動きが続いている。戻り売りに押される展開が続いている一方、２１日線の上は維持している状況。



明日は７月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）を始め、一連のインフレ統計が発表されるが、予想を上回ったとしてもポンドの上昇は一時的なものに留まる公算が大きいと述べた。前回の英政策委員会（ＭＰＣ）を受けて年内の追加利下げへの期待は後退している。



ただ、英中銀の利下げバイアスが変わる公算は小さく、成長への逆風と差し迫った財政引き締めにより、英中銀は追加利下げを余儀なくされるという見方に変化はないとも述べている。



それまでポンドドルは引き続き外部要因によって左右されるという。



＊英消費者物価指数（CPI）（7月）20日15:00

予想 0.0% 前回 0.3%（前月比)

予想 3.7% 前回 3.6%（前年比)

予想 3.7% 前回 3.7%（コア・前年比)

予想 4.8% 前回 4.7%（サービス・前年比)



GBP/USD 1.3502 GBP/JPY 199.40 EUR/GBP 0.8645



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

