ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は７９ドル高 ナスダックは１．０％の大幅安
NY株式19日（NY時間11:22）（日本時間00:22）
ダウ平均 44991.68（+79.86 +0.18%）
ナスダック 21403.86（-225.91 -1.04%）
CME日経平均先物 43505（大証終比：-55 -0.13%）
欧州株式19日GMT15:22
英FT100 9189.13（+31.39 +0.34%）
独DAX 24435.31（+120.54 +0.50%）
仏CAC40 7974.30（+90.25 +1.14%）
米国債利回り
2年債 3.742（-0.021）
10年債 4.304（-0.029）
30年債 4.908（-0.026）
期待インフレ率 2.372（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.754（-0.009）
英 国 4.738（0.000）
カナダ 3.446（-0.044）
豪 州 4.327（+0.058）
日 本 1.595（+0.032）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.81（-0.61 -0.96%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3366.90（-11.10 -0.33%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113919.31（-2554.89 -2.19%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1682万1325（-377255 -2.19%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
