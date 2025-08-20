NY株式19日（NY時間11:22）（日本時間00:22）
ダウ平均　　　44991.68（+79.86　+0.18%）
ナスダック　　　21403.86（-225.91　-1.04%）
CME日経平均先物　43505（大証終比：-55　-0.13%）

欧州株式19日GMT15:22
英FT100　 9189.13（+31.39　+0.34%）
独DAX　 24435.31（+120.54　+0.50%）
仏CAC40　 7974.30（+90.25　+1.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.742（-0.021）
10年債　 　4.304（-0.029）
30年債　 　4.908（-0.026）
期待インフレ率　 　2.372（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.754（-0.009）
英　国　　4.738（0.000）
カナダ　　3.446（-0.044）
豪　州　　4.327（+0.058）
日　本　　1.595（+0.032）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.81（-0.61　-0.96%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3366.90（-11.10　-0.33%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113919.31（-2554.89　-2.19%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1682万1325（-377255　-2.19%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ