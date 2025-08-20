Amazonにてドローン「DJI Mini 3」が特別価格で販売されている。期間は9月2日23時59分まで。

本商品は、軽量でコンパクトな折り畳み式カメラドローン。自動離陸機能で簡単に上空に飛行できる。パワフルな1/1.3インチのCMOSセンサー搭載の本機は、デュアルネイティブISOとチップレベルHDR技術を採用、よりクリアで鮮明な写真や動画を撮影できる。また、縦向き撮影でSNS向きの撮影も簡単に行なえる。アップグレードしたバッテリーで最大38分の飛行時間を実現。「Fly Moreコンボ」の場合、インテリジェントフライトバッテリー3個の使用で合計最大114分の飛行が可能となっている。

対象商品には、折り畳み式軽量カメラドローン「DJI Mini 3」、「DJI Mini 3 Fly More」がラインナップ。2WAY充電ハブのセット商品や360°プロペラガードのセット商品、プロペラホルダーのセット商品、ケアリフレッシュのプラン、賠償責任保険プランのセット商品など、好みや用途によって選ぶことができる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DJI Mini 3 Fly Moreコンボ（DJI RC付属）

DJI Mini 3 Fly Moreコンボ（DJI RC付属） + 2WAY充電ハブ

DJI Mini 3（DJI RC付属） + 360° プロペラガード