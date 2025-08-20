ワコールが甲南女子大と産学連携！学生デザインのガードル登場♡

下着は自分だけの密かなご褒美。そんな“ときめき”を叶えてくれる新作が登場します。株式会社ワコールが甲南女子大学の学生と産学連携し、ガードルをテーマにしたプロジェクトを実施。若い世代の声を反映したデザインが商品化され、2025年8月14日（木）よりワコールウェブストアで先行発売がスタート中です。従来のイメージを覆す新鮮なカラーとスタイルは、下着の新しい楽しみ方を提案してくれるはずです♡

学生の“好き”を形にした新作デザイン



今回商品化されたのは［ボディシェイプガードル 肌リフト］（品番：GRC424）と［ボディサポートパンツ レーシィタイプ］（品番：GRC630）。

肌リフトは6,380円（税込）～、レーシィタイプは3,960円（税込）～と手に取りやすい価格帯です。

ボディシェイプガードル 肌リフト

ボディサポートパンツ レーシィタイプ

学生が提案したのは、流行のバレエコアを意識したリボン柄のモノトーン（OBカラー）と、淡いサックスブルー（SXカラー）。

甘さと上品さを兼ね備えたカラーは、普段ガードルに馴染みのない人にも取り入れやすい仕上がりです。

機能性も抜群♡快適さと美しさを両立

［ボディシェイプガードル 肌リフト］は超極細繊維を使用した「NANOテープ」（※2）が特徴。ソフトな肌ざわりと高い密着度で、ヒップやお腹を下からググッと引き上げ、すっきり美しいシルエットを実現します。

一枚ばきも可能で、快適さも両立。さらに［ボディサポートパンツ レーシィタイプ］は、S～3Lまで幅広いサイズ展開で3D計測に基づくフィット感を実現。

吸汗速乾素材を使った裏地で、汗ばむ季節もさらりと快適。おしゃれと機能性、どちらも妥協しない仕立てです♪

（※2）「NANOテープ」はすべりにくく、ソフトな肌ざわりの、テイジンの超極細繊維「ナノフロント®」を使用したテープです。

学生の言葉がそのままキャッチコピーに

このプロジェクトでは商品開発だけでなく、販売促進のアイデアも学生が参加。「引き締める美、やさしく包む美。2つの美しさ、あなたはどっち？」というコピーは学生の提案から誕生しました。

実際に試着や意見交換を行う中で「ガードルの印象が変わった」「もっと多くの人に知って欲しい」との声も。

デザインだけでなく、学生のリアルな視点が反映されたストーリー性のある商品は、ガードル初心者にも新しい魅力を伝えてくれます。

新しい下着文化を楽しむ一歩に

ガードルは“苦しいもの”という従来のイメージを軽やかに覆し、おしゃれ心と快適さを両立した今回のコラボアイテム。

学生のアイデアとワコールの技術が融合することで、下着選びがもっと自由で楽しいものに変わりそうです。

2025年8月14日（木）からはワコールウェブストアで先行販売、その後は全国の店舗やECサイトで展開予定。いつもの毎日に、小さなときめきをプラスしてみませんか？