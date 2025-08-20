SKRYU、2年振りフルアルバム『START』リリース
SKRYUが、2年振りとなるフルアルバム『START』を8月20日（水）にリリースした。
アルバムリリースに先んじて、6月にリリースされた「クランクアップ Prod.maeshima soshi」、7月にリリースされた「Laser Prod. Noconoco」も収録される全10曲入りの本作は、盟友Maria Segawa、Noconocoがプロデュースする楽曲はもちろんの事、SKRYUのキャリアを語る上で外す事の出来ないShin Sakiuraやmaeshima soshi、「NIGHT DANCER / imase」など数々のヒットソングを手掛けるESME MORI、ヒップホップシーン最重要プロデューサーのtofubeatsやRIMAZI、世代を越えてのコラボとなるJUN(CLIFF EDGE)などSKRYUのアルバムでしか成し得る事の出来ない多種多様のプロデューサー陣で脇を固める作品となった。唯一客演で参加するfuugaは、完全にノーマークながらSKRYUのキャリアを語る上では無くてはならない存在という事で、満を持してアルバムタイトル曲「START feat. fuuga」での参加となる。
合わせて本作に収録される「Celebrate Prod. ESME MORI」のミュージックビデオも8月22日（金）18時にプレミア公開予定となっている。
また、「STARDOM」と称した総動員1万人越え全国10都市で開催されたワンマンツアーを全会場ソールドアウトさせ、名実共に「STARDOM」へと登りつめたSKRYUの次なるワンマンライブはヒップホップアーティスト史上初、前人未到の地「幕張メッセ国際展示場4・5ホール」での開催となる。
＜リリース情報＞
SKRYU
『START』
2025年8月20日（水）リリース
https://linkco.re/SUEMc8y8
=収録曲=
1. クランクアップ (Prod.maeshima soshi)
2. Bom Bon (Prod.Noconoco)
3. タンクトップ・ランナウェイ (Prod.Shin Sakiura)
4. Summer Breeze (Prod.tofubeats)
5. Laser (Prod.Noconoco)
6. No More Tweet (Prod.RIMAZI)
7. GOKAICHO (Prod.Shin Sakiura)
8. Country Roads (Prod.JUN(CLIFF EDGE))
9. Celebrate (Prod.ESME MORI)
10. START feat.fuuga (Prod.Maria Segawa)
＜ライブ情報＞
SKRYU OneMan Live 2025【START】
2025年9月21日（日）幕張メッセ国際展示場4・5ホール
主催：植田音楽株式会社
企画 / 制作：植田音楽株式会社 / ADN STATE 株式会社
運営：株式会社クリエイティブマンプロダクション
協力：チューンコアジャパン株式会社
TikTok : https://www.tiktok.com/@skryu_des
YouTube : https://www.youtube.com/@SKRYU0903
Instagram : https://www.instagram.com/ksk40/
X (旧Twitter) : https://twitter.com/skryu_des
