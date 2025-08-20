日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、8月19日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。“一番好きなバターの食べ方”を力説した。



番組は今回、「大食いでも太らない女子の謎」をテーマに進行。“好きな食べ物”を聞かれた水卜アナは「私、本当にバターが好きで…」と語る。



そして「バターの食べ方で好きなのが、トーストにバター塗ると思うんですけど、まず、熱々のうちにバター塗ると溶けてジュワッとするんですけど、そこに食べる直前に、“冷たいバター”が好きなんで、溶けたバターの上に、冷蔵庫から出したての冷たいバターの塊をのせて食べるのが一番好き」と、こだわりの食べ方を説明した。



これに番組MCの笑福亭鶴瓶は「塊もまた食べるの？？」と質問。水卜アナは「はい（ハート）。冷たいバターがめっちゃ好きなんですよ」とはにかんだ。