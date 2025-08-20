画像はKADOKAWA「みことちゃんは嫌われたくない！ 4」のページ（https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000516/）より

【「みことちゃんは嫌われたくない！」第4巻】 8月20日発売 価格：1,265円

KADOKAWAはPt氏のマンガ「みことちゃんは嫌われたくない！」の第4巻を8月20日に発売する。価格は1,265円。

容姿端麗で巨乳だけど愛が重すぎるみこととたかせのこじらせラブコメディの最新刊。全巻よりも16ページ増量で今回もシュールでブラックなギャグがはじける。

【「みことちゃんは嫌われたくない！ 4」あらすじ】

キラキラしてないふたりのいびつな青春が、少しずつ変わっていく――。

夏休みでさらに距離を縮め、自分の気持ちを再確認したみこととたかせ。

このまま順調にカップル誕生かと思いきや、そうはさせない変態たちがいる!!

みことと委員長のキャットファイト、たかせ父は浮気疑惑により石抱の刑で命と家族の危機、みこと母がテレビ電話に乱入し突然の脱衣、たかせの寝ている隙にみことがエロチキンレース…!?

みことの無意識エロと計画的エロも炸裂。今まで描かれなかったみこと父についても、ついに明かされる。

次から次へと起こる事件に、４巻も興奮と笑いが止まらない、ノンストップブラックラブコメディ！

しかも、16ページのボリュームアップ！