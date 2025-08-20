画像は講談社の作品ページ（https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000417427）より

【「オープンカー・ガールズ」1巻】 8月20日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「オープンカー・ガールズ」の1巻を8月20日に発売する。価格は792円。

本作は女子大生を主人公としてオープンカーの魅力を描いたコメディ作品。狐野ヲタケ氏が原作、杏仁無双氏が作画を手掛け、「ヤンマガWeb」で連載が行なわれている。

主人公の乙女氣をとめは「何か新しい事に踏み出したい」という夢を持つ女子大生。真紅のロードスタ―を運転する車大好き女子・全山ヤエの熱烈アピールを受け、華の女子大生ライフが幕を開ける。

なお帯には、「ばくおん!!」の作者・おりもとみまな氏が推薦コメントを寄せている。

【「オープンカー・ガールズ」1巻あらすじ】

女子大生になった乙女氣をとめは「何か新しい事に踏み出したい」というざっくりした夢を持っていた。そんな折、をとめの目の前を颯爽と横切るなんかスゴそうな車が一台……。その車は真紅のロードスタ―！運転するのは車大好き女子・全山ヤエ！をとめはヤエの熱烈アピールを受け、純白のコペンを購入する流れに！？

オープンカーとともに華の女子大生ライフが幕を開ける！！



