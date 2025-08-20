画像は講談社の作品ページ（https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000416861）より

【「聖なる乙女と秘めごとを」6巻】 8月20日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「聖なる乙女と秘めごとを」の6巻を8月20日に発売する。価格は792円。

本作は閃凡人氏が「ヤンマガweb」で連載している作品。異世界に転移した主人公・イツキが、女神に仕えるシスターたちに性教育の実技指導を行なっていく物語となっている。

6巻では、もふもふな獣人たちの住むあなぐら街にやってきたイツキたち。そこでとある問題を解決するため、初めての発情期を迎えた司祭・ツキトジのもとへと向かう。

また単行本限定の描き下ろしオマケとして、服飾師フクトジのきわどいマッサージも収録されている。

【「聖なる乙女と秘めごとを」6巻あらすじ】

「誰かこの疼きを止めて…」

服飾師のフクトジに会うため、聖女達と共にあなぐら街へ向かった賢者・日下イツキ。

「お耳さま」と呼ばれるもふもふだらけのその街では、獣人達の身体を苛むとある問題が起きていた。

問題解決のためイツキ達は、初めての発情期を迎えた司祭・ツキトジのもとへと向かうが……!?

禁断の秘めごと――聖女達の本能へ――



