画像は講談社の作品ページ（https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000417596）より

【「追放された錬金術師、アダルトグッズで世界を救う ～どんなモンスターも絶対にイカせる男～」3巻】 8月20日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「追放された錬金術師、アダルトグッズで世界を救う」の3巻を8月20日に発売する。価格は792円。

本作は上田勇李氏が「ヤンマガWeb」で連載している異世界ファンタジー。「勇者が敵をイカせて倒す無双譚」と銘打たれており、錬金するものがすべて“アダルトグッズ”になってしまう主人公オルガ＝ズムの活躍を描いている。

【「追放された錬金術師、アダルトグッズで世界を救う」3巻あらすじ】

「ナイスですねぇ」

ハブ・ポーンの思惑を探るべく、ファンザ島に訪れたオルガたち。そこに現れたのは異常な性癖を持つ三童帝と呼ばれるモンスター。さらにブリーフ一丁の謎の紳士も参戦し──。勇者が敵をイカせて倒す無双譚、第３巻！



