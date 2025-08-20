Amazonにて、アトラスのプレイステーション 4版RPG「メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thアニバーサリーエディション」がセール価格で販売されている。セール期間は9月2日23時59分まで。

また、同期間中、PS5/PS4版ニューハードボイルドRPG「ソウルハッカーズ2 25thアニバーサリーエディション」もお買い得価格で提供される。なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

PS4「メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thアニバーサリーエディション」

「メタファー：リファンタジオ」ゲーム本編に加え、「メタファー：リファンタジオ」の世界を一層楽しむための特典と、アトラスがこれまで発売してきたタイトルの歴史を愉しめる特典が盛りだくさんの特別版。さらに、「ペルソナ」シリーズを始めとしたアトラスタイトルとのコラボDLC「コスチューム＆バトルBGMセット【8種】」や、ここでしか手に入らないオリジナルグッズも同梱する。

【同梱内容】

・メタファー：リファンタジオ ゲームソフト

・メタファー：リファンタジオ プレミアム・アートブック

・メタファー：リファンタジオ スペシャル・サウンドトラック

・メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thヒストリーブック

・メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thオールタイムベスト

・メタファー：リファンタジオ 特製オリジナル・アクリルスタンド

・メタファー：リファンタジオ プレミアム・ステッカー

・メタファー：リファンタジオ コスチューム＆バトルBGMセット【8種】ダウンロードコード

PS5「ソウルハッカーズ2 25thアニバーサリーエディション」

「ソウルハッカーズ」シリーズ25周年に発売された初回限定版。

【DLCセット内容】

衣装：バトル中、プレーヤーキャラクター衣装が変更できる。ファントムスーツ(リンゴ)/パイレーツアーマー(アロウ)/レッドラバースーツ(ミレディ)/プリンススーツ(サイゾー)

バトルBGM：バトル中に流れるBMGを「Keeper of Lust」に変更できる。

アクセサリー：怪盗の仮面（効果:銃撃属性のクリティカル率が大きく上昇する）

