TICAD¤¤ç¤¦³«Ëë¡¡¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ·÷¹½ÁÛ¤ä´±Ì±¤Î³Ð½ñ¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤Î¿Ê½Ð¤ÈÅê»ñÂ¥¿Ê¤Ø
¤¤ç¤¦¡Ê20Æü¡Ë²£ÉÍ¤ÇTICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤ä´ë¶È¤È300¤òÄ¶¤¨¤ë³Ð½ñ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ·÷¹½ÁÛ¤òÄó¾§¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¿Ê½Ð¤äÅê»ñ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
TICAD¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³«È¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Î¸á¸å¡¢²£ÉÍ¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
9²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö³×¿·Åª¤Ê²ÝÂê²ò·èºö¤Î¶¦ÁÏ¡×¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤È·ÐºÑ¤ä¼Ò²ñ¡¢Ê¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤äÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä±§Ãè¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«Â¦¤È300·ï°Ê¾å¤Î³Ð½ñ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀÐÇËÁíÍý¤Ï¥¤¥ó¥É¤äÃæÅì½ô¹ñ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤ò°ì¤Ä¤Î·ÐºÑ·÷¤È¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥ÉÍÎ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«·ÐºÑ·÷¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÄó¾§¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇËÇ°×¤äÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ´ë¶È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
