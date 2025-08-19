きょうのユーロドルは小動きに終始しており、１．１６ドル台での振幅が続いている。本日の２１日線が１．１６３５ドル付近に来ており、その上の水準は維持されているものの、上値が重くなっている雰囲気も出ている。



アナリストからは、ユーロ固有のニュースや経済指標が目立たない中、ユーロはドルのパフォーマンスなどの外部要因に左右されているようだと指摘している。ＦＲＢの利下げ期待の変化と地政学的なニュースにユーロは翻弄されているという。



ユーロ圏の財政政策が拡大する中、中期的にはユーロのポジティブな見方は維持しているものの、短期的には金曜日のジャクソンホールでのパウエル議長の講演まで、ユーロは広範なリスクセンチメントとドルのダイナミクスに追随すると予想しているという。ＥＣＢの利下げサイクルが終了に接近している中、ユーロは固有の手掛かり材料を失っているようだ。



EUR/USD 1.1667 EUR/JPY 172.44 EUR/GBP 0.8641



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

