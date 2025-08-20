Î¦¼«·±ÎýÃæ¤ËÂâ°÷2¿Í»àË´¡¡ÀøÆþ·±ÎýÃæ¤ËÏ¢Íí¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê±é½¬¾ìÆâ¤ÇÈ¯¸« ¤½¤Î¸å»àË´³ÎÇ§¡¡ÂçÊ¬¡¦Æü½ÐÀ¸Âæ±é½¬¾ì
17Æü¡¢ÂçÊ¬¸©Æü½ÐÀ¸Âæ±é½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Î·±ÎýÃæ¡¢Ââ°÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ê¼îÃóÆÖÃÏ¤ÎÀ¾ÉôÊýÌÌÀï¼ÖÂâ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë20Âå¤Î3ÅùÎ¦Áâ2¿Í¡£¢§2¿Í1ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¦ÀøÆþ·±ÎýÃæ¤ËÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¢§18Æü¸áÁ°0»þ¤¹¤®¡¢±é½¬¾ìÆâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤äÃå°á¤ÎÍð¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢±é½¬¾ì¼þÊÕ¤Ç¤ÏÍîÍë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»à°ø¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
