TWICEの新曲「Like 1」が配信開始＆アニメムービーも公開！ONE OK ROCK Taka＆Toruが作曲、ジヒョが作詞

TWICEが、6枚目の日本オリジナルアルバム『ENEMY』（8月27日発売）から収録曲「Like 1」を先行配信。アニメーションムービーも公開した。

「Like 1」はONE OK ROCKのTakaとToruが作曲を手掛け、TWICEメンバーのジヒョが作詞をした楽曲。

作詞を手掛けたジヒョは「私たちはONE OK ROCKさんの音楽が大好きです。今回のアルバムは私がディレクションを担当しています。ロックやバンドテイストを作品のテーマにしていて、ONE OK ROCK さんに楽曲を提供してもらえたら素敵だなと思っていた中、快く快諾してくださって、今回このようなコラボレーションが実現して本当にうれしかったです」と語った。

「Like 1」は疾走感あふれるバンドサウンドにのせて、“いつかは訪れる別れ”と“心のなかで生き続ける美しい瞬間”を歌った楽曲。限りある時間と永久の時間の対比を、エモーショナルな描写で描いた。

音源先行配信に合わせて公開された「Like 1」のアニメーションムービーは、幼い頃から一緒に歩んできたイマジナリーフレンドとの別れを描いた内容となっており、楽曲の持つ世界観が表現されている。

TWICEは、6度目のワールドツアーの日本公演『TWICE ＆ THIS IS FOR＆WORLD TOUR IN JAPAN』を敢行中。7月の大阪・京セラドーム大阪公演では「Like 1」も初披露された。

リリース情報

2025.08.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Like 1」

2025.08.27 ON SALE

ALBUM『ENEMY』

アルバム『ENEMY』特設サイト

https://www.twicejapan.com/feature/ENEMY

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com