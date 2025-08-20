　20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円安の4万3480円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては66.29円安。出来高は5144枚となっている。

　TOPIX先物期近は3121ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.37ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43480　　　　　 -80　　　　5144
日経225mini 　　　　　　 43475　　　　　 -90　　　105210
TOPIX先物 　　　　　　　　3121　　　　　+1.5　　　　8217
JPX日経400先物　　　　　 28085　　　　　 +20　　　　 501
グロース指数先物　　　　　 804　　　　　　+2　　　　 177
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース