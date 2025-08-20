日経225先物：20日0時＝80円安、4万3480円
20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円安の4万3480円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては66.29円安。出来高は5144枚となっている。
TOPIX先物期近は3121ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.37ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43480 -80 5144
日経225mini 43475 -90 105210
TOPIX先物 3121 +1.5 8217
JPX日経400先物 28085 +20 501
グロース指数先物 804 +2 177
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3121ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.37ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43480 -80 5144
日経225mini 43475 -90 105210
TOPIX先物 3121 +1.5 8217
JPX日経400先物 28085 +20 501
グロース指数先物 804 +2 177
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース