乃木坂46・副キャプテンの菅原咲月、『マガジン』表紙＆巻頭グラビアに登場 夏らしいタンクトップ姿も
乃木坂46の5期生・菅原咲月（19）が、20日発売の『週刊少年マガジン』38号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【アザーカット】寝転びキュートな笑顔を見せる菅原咲月
今回のグラビアでは、グループを支える副キャプテンを務める菅原が息抜き。リラックスした笑顔や物憂げな表情、そして夏らしくポニーテール＆タンクトップ姿も披露している。
同号の巻頭カラー漫画は『ドリーム☆ジャンボ☆ガール』（ヒロユキ）。
【写真】撮影：細居幸次郎 スタイリング：武久真理江 ヘアメイク：田村直子 デザイン：松本麻美（GROSVENOR design）
