37歳になった元NEWS草野博紀が20年ぶりにカメラの前に登場し、「めっちゃかっこいいやん！」と現在の姿に驚きの声があがった。

【映像】元NEWSメンバーの過去の姿＆退所する原因となった当時の報道

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ4』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演。ゲストには

近年、話題になっている新たなスポットである「マッスルバー」。今や国内に30店舗以上が存在するが、その実態はあまり知られていない。いったいいくら稼げるのか、男たちはなぜマッチョバーで働いているのか。コロコロチキチキペッパーズの西野創人と、NEWSの元メンバー・草野博紀がその実態を調査した。

草野といえば、16歳でNEWSのメンバーとしてメジャーデビューするも、その2年後に未成年の飲酒疑惑が報じられ事務所を退所。現在は舞台俳優やアーティストとして活動しているという。現在の姿が映し出されるとスタジオメンバーからは「おおお」と歓声が上がり、屋敷は「めっちゃかっこええやん」と感嘆の声を漏らした。

なんと今回のロケは「カメラの前に出るのが20年ぶり」とのことで、草野は「どのキャラでいくのか、ふわふわしています。でもチャンス。自分をさらけ出して」と緊張感と意気込みを語った。