¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¡Ö¸½ÃÏ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ¶ËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¡¢¡ÖFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÅÏÃ¤Ç½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÇÉ¸¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤¬ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡ÖÈà¤é¤Ï¸½ÃÏ¤Ë·³Ââ¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£