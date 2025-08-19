◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）

この時期だからこその試合に映った。残り40試合を切り、リーグ連覇へ突き進む小久保ホークス。片や相手の西武は優勝がはるか遠のき、クライマックスシリーズ進出条件となるAクラス入りまで5・5ゲームと、日に日に希望も薄れていく中での一戦だった。

こうなると、目の前の試合にかけるモチベーションに差異が出るのは当然かもしれない。小久保ホークスの決勝点は2回、相手の拙守（中堅手長谷川の悪送球）によるものだった。3回の追加点も相手バッテリーのミスに乗じて走者を進め、8番嶺井の犠飛で奪った。

相手のお粗末な攻撃にも助けられた。3点リードの5回。先発大関が無死一、二塁のピンチを背負った場面だ。ここで2番滝澤が試みた犠打は投邪飛となって失敗。さらに一走の渡部聖が飛び出しており、一塁へ送球して併殺を奪った。本当にラッキー以外の何ものでもないプレーだった。

要するに、今2連戦は比較的くみしやすい相手との戦いということだ。モチベーションの差異は、やはり勝敗に反映されやすいように思う。相手のミスを逃さないのも、勝利をつかむ上での大事な要素だ。「ここからは一つ一つ、試合の重みが違ってくる。また明日だね」。王球団会長はそう言って右拳を握りしめ、球場を後にした。その思いは、チーム全体で共有されているに違いない。（石田泰隆）