◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）

ついにチームの勝ち頭に浮上した。ソフトバンクの大関友久が7回2失点で11勝目。自身9連勝、本拠地みずほペイペイドームでは無傷の8連勝を飾った。上がり慣れたお立ち台で「大事な試合だと思っていた。勝ちが続いていることはうれしい」と笑った。

「序盤は最近の登板の中で一番苦しかった。自分がやるべきことができなかった」。初回2死から外崎修汰に四球。ネビンに先制の右越え2ランを浴びた。2回も1死一、三塁とピンチを招いた。「理想とするボールを投げようとしたけど、うまくいかない部分があった」。何とか無失点で切り抜けると、立ち直った。

修正力の高さは、イニング間にベンチでつけるメモにも助けられる。気づいたことを書き込み、登板後にも長い時間をかけて見直すという。「家でも考える時間が増えている」。スポーツ心理学にも注力。心技体を整え、マウンドに上がる。

意外にも西武戦は通算11試合目で初勝利。パ・リーグでは唯一白星がなかった。「今日勝てたので良かったけど、何かしらの理由があったと思う」。小久保監督は「欲を出して、最多勝を狙いますぐらい言っていい」と白星の量産を期待した。

大関の快投に打線も応え、西武戦の4年連続勝ち越しが決定。2連勝で今季最多の貯金29とした。20日も西武をたたき、22日から北の大地で待つ決戦に向かう。（小畑大悟）