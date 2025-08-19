◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）

チーム単独トップの11勝目を挙げた大関は「これが先発ローテーションの投手だ」というものを見せてくれた。立ち上がりは体が少し重そうで制球にもばらつきがあったが、彼には試合の中で修正できる強みがある。西武のミスにも助けられたとはいえ、7回2失点でまとめたのはさすがだ。

初回にネビンにカーブを右方向に運ばれた2ランは、打った方を褒めるべきだろう。ただ、その直前の四球が失点に絡んだのは反省点。本人も悔やんでいるはずだ。続く2回も連続長短打でピンチを招いたが、ここで追加点を与えなかったことが、この試合のキーポイントとなった。

直後の3点で逆転してもらうと、三者凡退で流れをつくり直した3回以降は体の動きも良くなり、躍動感も出てきた。相手のボーンヘッドで5回のピンチを無失点で切り抜けると、6回からの2イニングは少ない球数でいずれも三者凡退。テンポを上げて、7回を101球で投げきった。

これで自身9連勝となり、防御率も1・59。これだけ「勝てる投手」になったのは、毎年改良してきた投球フォームがはまったことが大きい。コントロールが良くなっただけでなく、打者に対してボールを隠したり、見にくくしたりする工夫も含め、全てがいい結果につながっている。

かつては150キロ超の直球を投げていたが、今は140キロを少し超すぐらいの球速で打者を攻めているのも印象的だ。カーブやスライダー、2種類のフォークのクオリティーも上がっており、それを最大限に生かしているのは球の回転数や回転軸などの「内容」を重視した直球だろう。

6月以降に投げた10試合のうち9試合は7回以上を投げており、救援陣の負担を軽減する「イニングイーター」の役割も果たしている。今季の目標には13勝、160イニングを掲げていたが、現在の充実ぶりを見れば、いずれも達成する可能性はありそうだ。（本紙評論家）