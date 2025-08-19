セサミストリートマーケットの新学期アイテム♡通園通学が楽しくなる最新コレクション

新しい季節の始まりは、子どもたちのワクワクとドキドキが詰まった大切な時間。セサミストリートマーケットからは、「BACK TO SCHOOL」「ENJOY YOUR LUNCH!」をテーマにした新学期コレクションが登場しました。通園・通学の必需品からランチタイムを盛り上げるグッズまで、実用性と遊び心あふれるデザインが勢揃い。お気に入りを見つければ、毎日の準備がもっと楽しみに変わります。

キッズにぴったりな通学アイテム

まず注目したいのは、元気いっぱいのお出かけに欠かせないKIDSアイテム。

バケットハット（全2種／ピンク・ブルー／3,850円）…「SESAME STREET MARKET」のロゴとキャラクター刺繍入りでサイズ調整も可能。日差しをしっかりカットし、デイリーからレジャーまで大活躍。

バックパック（全2種／ピンク・ブルー／8,250円）…大容量＆仕切り付きでお弁当や水筒もすっきり収納。肩ひも調整可能で長く愛用できます。

ソックス（全4種／オフホワイト・ブルー・イエロー・ピンク／1,485円）…エルモやクッキーモンスターなど人気キャラが左右で楽しい表情を演出。柔らかな素材で履き心地も抜群。

ランチタイムが楽しくなるアイテム

お弁当時間を彩るランチグッズも充実。

ランチボックス（2,200円）…クッキーモンスターが大きくデザインされ、電子レンジ対応。軽量で持ち運びやすさも魅力。

カトラリーセット（2,420円）…箸・フォーク・スプーンの3点がスライドケースに収まり、持ち運び便利。キャラクターデザインがポイント♡

コンパクト2WAYステンレスボトル（4,950円）…保温保冷機能付きで「ダイレクト飲み」と「コップ飲み」が選べる2WAY仕様。ブルー×オレンジの配色も爽やか。

おしぼりケース＆タオル（1,540円）…繰り返し使えるおしぼり付きで保冷剤代わりにも使える便利アイテム。

ランチ巾着バッグ（2,310円）…総柄クッキーモンスターデザインが可愛い巾着。ランチボックスや小物をまとめて収納できます。

発売日と取り扱い店舗情報

新学期コレクションは、2025年8月21日(木)から発売。池袋サンシャインシティ店、ららぽーと豊洲店、そしてオフィシャルオンラインストアで展開されます。

店舗では実際に手に取ってお気に入りを選ぶ楽しさもあり、オンラインでは便利にお買い物が可能です。

毎日がもっと楽しくなる新学期

新しい生活を始めるお子さまにぴったりの、実用性と遊び心を兼ね備えたセサミストリートマーケットの新学期アイテム。

キャラクターの魅力をたっぷり感じながら、お出かけもランチタイムもわくわくが止まらないはずです。

お気に入りのアイテムと一緒に、2025年の新学期をもっと楽しく、もっと特別に迎えてみませんか♪