¡Úºå¿À¡Û±É»ÞÍµµ®¡¡¥¹¥¿¥á¥ó£²°ÂÂÇ¤âÅÓÃæ¸òÂå¡ÄÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¼éÈ÷¤Ë¶ì¸À¡Ö³«¤Ä¾¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦±É»ÞÍµµ®Êá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢£±£¹Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Çº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ËÈ´Å§¡££²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤È¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£²²ó¤Ë¤Ï°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÎµÀèÈ¯¡¦¥Þ¥é¡¼¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤Ó¤ó¤À¡£º£µ¨½é°ÂÂÇ¤¬µ®½Å¤ÊÅ¬»þÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¥Ê¥¤¥ó¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë£´²ó¤Ë¤âÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢£±£´£¹¥¥í¤Î¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤òÃæÁ°ÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡±É»Þ¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó¡Ê£·Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ë¤Ï¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤É¤ó¤É¤ó¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸×¾¤Ï¡ÖÂç¿Í°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì·³¤Ï°éÀ®¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤ò£±¤Ä¤º¤Ä¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¡£Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é£¸ÈÖ¡¦ÀÐ°Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡ÊµÏ¿¤ÏÅêÌîÁª¡Ë¡££µ²ó¤Þ¤Ç¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢£¶²ó¤«¤éºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¼³Ý¤±¤ä¥×¥ì¡¼¤ò¤â¤Ã¤È³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ£³£¹¡£
¡¡»Ø´ø´±¤â¡Ö¤¢¤½¤³¤Î»Ø¼¨¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î¥¢¥¦¥È¤«¥»¡¼¥Õ¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£Æâ¤Ë¤³¤â¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢²òÊü¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢³«¤Ä¾¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÃæÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â£µ¡½£´¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£²£±¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£¡¡