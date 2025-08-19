¥Þ¥À¥ËÇÞ²ð¤Î´¶À÷¾É¡ÖSFTS¡×´¶À÷¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿ º£·î10Æü¤Þ¤Ç¤Ë135¿Í¡¡¹ñÆâ´µ¼Ô¤ÎÃ×»àÎ¨¤Ï27%¡¡Áð¤ÎÌÐ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤ÏÄ¹¤½¤Ç¡¦Ä¹¥º¥Ü¥ó¤ÎÃåÍÑ¸Æ¤Ó¤«¤± ¸üÏ«¾Ê
´¶À÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯Ç®¤ä³±¡¢¤ª¤¦ÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¡¢¹ñÆâ´µ¼Ô¤ÎÃ×»àÎ¨¤¬27%¤Ë¤Î¤Ü¤ë´¶À÷¾É¡ÖSFTS¡×¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¡¢´¶À÷¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥À¥Ë¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë´¶À÷¾É¡ÖSFTS¡×¡£Á´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡ÖSFTS¡×¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éº£·î10Æü¤Þ¤Ç¤Ë135¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤â½é¤á¤Æ´¶À÷¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Ç´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»ý¤Ä¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢Áð¤ÎÌÐ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤ÏÄ¹¤½¤Ç¡¦Ä¹¥º¥Ü¥ó¤ÎÃåÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£