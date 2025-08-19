Image: Oboz

登山シーズン到来で山には登りたいけど、そこまで時間はかけずにササッと登りたい！かといって、トレイルランニングまではちょっとという方。今回は、そんなファストハイカー向けの軽量な機能性シューズをご紹介します。

ファストハイクに必要な機能を搭載

Image: Oboz

ご紹介するのは、アメリカのアウトドアフットウェアブランドOboz（オボズ）から発売した「Katabatic Wind Low（カタバティック・ウィンド・ロー） 」です。

Obozはアメリカ・モンタナ州ボーズマンで2007年に誕生し、ハイカーからの高い支持を集めているアウトドアフットウェアブランド。なかでも「Katabatic Wind」は、軽さ、スピード、安定性、耐久性と、さまざまな機能を兼ね備えた、KATABATICシリーズにおけるファストハイクカテゴリー最上位モデルなんです。

アッパー素材には、高耐久、高通気メッシュ素材+TPU フィルムで耐摩耗性、撥水性、通気性を強化し、過酷な環境にも対応。インソールはOrtholite® ECOインソール採用により反発力とクッション性を両立、そしてタン部分には小石や破片の侵入を防止するスクリーニングゲイター搭載と、とにかく快適な履き心地を実現。軽量性を追求しつつも、より速く、より遠くへ進みたいファストハイカーにおすすめのアイテムなんです。

ちなみにファストハイクとは、装備を軽量化し、速いペースで山を歩くハイキングスタイルで、走るを基本とするトレイルランニングとは違い、歩くことを基本として景色を楽しみながら移動することを重視している山岳スタイルのこと。

より速く、より遠くへ進める

Image: Oboz

アウトソールには、推進力と安定性を両立したOboz独自のInertia of Motion System（IOM システム）を採用。前足部の反りを強めたロッカー構造が転がるように前進させ、少ない力で大きな推進力を発揮します。また、カーボンファイバープレート内蔵の2層構造ACTNitroTMミッドソールにより高反発性と安定性を確保することで、スムーズな足運びとスピード感ある歩行を実現。さらに、足元を保護するゲイター着用の際は、ストラップを靴底にしっかりと固定し、ズレを防止してくれるゲイターチャンネル付きもウレシイ。

Image: Oboz

Ortholite® ECO インソールで反発力とクッション性を両立。ミッドソールとの調和により、自然な足指の動きを促進し、長時間の行動でも快適な履き心地。またTPUヒールクリップがかかとを固定してくれるので、安定した歩行を実現します。

Image: Oboz

尾根を連ねて歩く縦走の長距離登山のバックパッキングから、山道を走り駆け抜けるトレイルランニング、通常のハイキングよりも速く歩くスピードハイキングまで、過酷な地形や長距離行動をともなう山岳アクティビティにとにかく最適。トレランシューズのように軽量ながらも、オボズの独自フィット感と安定感が、身体への負担を軽減し、快適な歩行をサポートしてくれる「Katabatic Wind Low」。ミニマルなデザインなので、普段使いでもかなり活躍しそうですね。価格は33,000円（税込） 。

ハードな山岳アクティビティからデイリーユースまで。さまざまな環境にしっかりと対応してくれる、まさにオールマイティな一足なんですよ。

Source: Oboz