8月19日にカンテレ・フジテレビ系で放送された火ドラ★イレブン『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』の第8話に、主題歌を担当するCENT（セントチヒロ・チッチ）が女優名義の加藤千尋としてサプライズ登場を果たした。

参考：本田翼、“仲良くなりたい”志田未来の「ほんつば」呼びをスルー お返しに「おしだ」と命名

本作は、月刊漫画誌『JOUR』（双葉社）で連載中の榊こつぶによる同名漫画を連続ドラマ化したシェアラブコメディー。看護師の浅田南（本田翼）、パン屋の店員・比留間東子（志田未来）、書店員の西野悠（増子敦貴）の3人が、男女問わず万人から愛される不思議な魅力を持った青年・北くんこと、真中北（岩瀬洋志）を3人で“33％ずつシェア”しながら、周囲からの強い風当たりにも負けず、悩み、葛藤しながら人生の選択を行っていく。

加藤が演じるのは、志田未来が演じる比留間東子の妹・京子で、比留間家のトラブルメーカーだ。第8話では、東子が不在のシェアハウスに急に訪れ、軽井沢で山田和男（和田聰宏）とパン屋を共同経営をするための開業資金にあてようとしていた東子の預金通帳を持ち去った。東子が夢への第一歩を踏み出そうとした矢先に起きた不穏な出来事だ。

自身にとって初のドラマ主題歌である「ラブシンドローム」では、他人が決めた“こうあるべき”というものにあらがい、幸せの在り方は自分で決めるという作品のテーマがシンクロした楽曲を書き下ろしたCENT（セントチヒロ・チッチ）。9月8日に豊洲PITで開催されるドラマSPイベント『北くん達がかわいすぎて手に余るので、イベントでもシェアすることにしました。』にも出演が決定している。

第9話にも出演する加藤は「脚本をいただいた時、私もこの物語の中に参加できることを嬉しく思いました。私が演じる京子は夢にもがきながら、嫉妬や劣等感と闘う中で好きなことを好きとちゃんと思えている素直な女の子だと感じていて、自分に重なる部分も多いです。4人の生活の中にどんな風を吹かすのか見ていてあげてください。ユニークであったかいみなさまに囲まれて、素直な気持ちでお芝居できた時間でとっても楽しかったです。それぞれのキャラクターがどこか自分に重なる作品だと感じています、一緒に悩み答えを見つけながら見守ってくれると嬉しいです！」とコメントを寄せている。

【加藤千尋 コメント】『北くんシェア』は夢や恋愛というたくさんの人が通る道の中で、もがき、自分らしさ、そして自分たちだけの正解を見つけていく、現代を生きる人たちにとってきっと煌めく作品だなと感じました。脚本をいただいた時、私もこの物語の中に参加できることを嬉しく思いました。私が演じる京子は夢にもがきながら、嫉妬や劣等感と闘う中で好きなことを好きとちゃんと思えている素直な女の子だと感じていて、自分に重なる部分も多いです。4人の生活の中にどんな風を吹かすのか見ていてあげてください。ユニークであったかいみなさまに囲まれて、素直な気持ちでお芝居できた時間でとっても楽しかったです。それぞれのキャラクターがどこか自分に重なる作品だと感じています、一緒に悩み答えを見つけながら見守ってくれると嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）