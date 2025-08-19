Samsungの次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S11」と「Galaxy Tab S11 Ultra」が日本で発売へ！SM-X730とSM-X930が技適通過
|次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S11」と「Galaxy Tab S11 Ultra」のWi-Fi版が日本で発売へ！写真は既存のGalaxy Tab Sシリーズ
総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにSamsung Electronics（以下、Samsung）が未発表な製品「SM-X730」および「SM-X930」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を2025年6月30日（月）付けでテュフ・ラインランド・ジャパンによって取得しています。
認証番号はSM-X730が「005-103705」、SM-X930が「005-103706」。
Galaxy Tab S11およびGalaxy Tab S11 UltraはSamsungが展開する「Galaxy」ブランドにおける次期フラッグシップタブレットとなるGalaxy Tab S11シリーズのベースモデルと最上位モデルで、日本では前世代の「Galaxy Tab S10+」および「Galaxy Tab S10 Ultra」や前々世代「Galaxy Tab S9」および「Galaxy Tab S9+」、「Galaxy Tab S9 Ultra」、さらにその前の「Galaxy Tab S8」および「Galaxy Tab S8+」、「Galaxy Tab S8 Ultra」に続いてのWi-Fi版が発売となるようです。
一方、Galaxy Tab S11シリーズではチップセット（SoC）がこれまでのQualcomm製のハイエンド向け「Snapdragon 8」シリーズに変わり、MediaTek製「Dimensity 9400+（型番：MT6991）」となり、CPUはオクタコア「3.73GHz×1＋3.30GHz×3＋2.40GHz×4」で、ベンチマークアプリ「Geekbench」ではCPUのシングルコアが2675、マルチコアが8039といったスコアになるようです。また両機種ともに内蔵メモリー（RAM）は少なくとも12GB（有効10.82GB）のモデルが存在することが明らかになっています。
また前世代のGalaxy Tab S10シリーズと同様に防水・防塵（IP68）にも対応していると思われ、ペン入力「S Pen」にももちろん対応し、屋内外などシーンを問わずに思いのままに使え、壮大な視聴体験とエンターテイメント体験を楽しめるようになっているのだと予想されます。両機種の違いは画面サイズに伴うサイズや質量、電池容量が異なり、画面はGalaxy Tab S11が約11.0インチ2560×1600ドットDynamic AMOLED 2X（有機EL）ディスプレイ（約274ppi）、Galaxy Tab S11 Ultraが約14.6インチ2960×1848ドットDynamic AMOLED 2X（有機EL）ディスプレイ（約239ppi）となると見られています。
その他の仕様ではAKGによってチューニングされたクアッドステレオスピーカーやUSB Type-C端子（USB 3.2）、microSDXCカードスロット、Bluetooth 5.4、急速充電（最大45W）、磁気コネクターなどとなっており、バッテリー容量はGalaxy Tab S11が8400mAh、Galaxy Tab S11 Ultraが11600mAhで、無線LANはGalaxy Tab S11がWi-Fi 6E、Galaxy Tab S11 UltraがWi-Fi 7に対応し、カメラは以下の構成になるとされています。
＜Galaxy Tab S11＞
⚪︎フロントカメラ
・約1200万画素CMOS＋超広角レンズ（F2.4、画角120°）
⚪︎リアカメラ
・約1300万画素CMOS＋広角レンズ（F2.0）
・約800万画素CMOS＋超広角レンズ（F2.2）
＜Galaxy Tab S11 Ultra＞
⚪︎フロントカメラ
・約1200万画素CMOS＋広角レンズ（F2.2）
・約1200万画素CMOS＋超広角レンズ（F2.4、画角120°）
⚪︎リアカメラ
・約1300万画素CMOS＋広角レンズ（F2.0）
・約800万画素CMOS＋超広角レンズ（F2.2）
記事執筆：memn0ck
