１６日配信のＡＢＥＭＡ「ＮＯ ＭＡＫＥ」では、女優・内田有紀の妹であることを明かした澪奈（れいな＝２９）が特集されている。

内田とは父が違い、その事実は高校生の頃に祖母から知らされたという。内田と澪奈の母は、澪奈が生まれた際には内田が「毎日（病院まで会いに）きてくれた」と証言。澪奈が１９歳の時、中央区観光大使・ミス中央のオーディションに参加した際には、内田のワンピースを着て出場したという。誕生日に傘を贈られるなど、良好な関係であることを明かした。

内田の妹であることを公表後、ネット上で「似てない」と書き込まれたことについても赤裸々に語り「人生で一番ぽっちゃりしちゃってまして、見た目のことも言われましたし。それを機にダイエットをしてるんですけど。似てないのは重々わかっていたので、言われても大丈夫なんですけど」と吐露。売名行為という声もあるがと聞かれ「言われても仕方ないかなと思いますね」と受け止めていた。

澪奈は内田の影響で芸能の仕事に興味を持ち、日本大学芸術学部を卒業。１９歳のときにＳＮＳをきっかけにスカウトされ、２０１５年にデビューした。当初は東京を拠点にしていたが、２０２４年に実家のある静岡へと戻り、ローカルタレントとして活動していた。現在は「ミス ＦＬＡＳＨ」オーディションに挑戦中だ。