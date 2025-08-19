「普通のバッグに飽きた」→【ZARA】へ！ 大人っぽかわいい♡「横長バッグ」

普通のバッグに飽きてきたけど、次はどんなアイテムを買うべき？ 悩んでいる人は、今すぐ【ZARA（ザラ）】をチェックして。2025年トレンドの「横長バッグ」が大豊作という情報をキャッチ。レトロなシルエットがあえて新鮮さを引き出し、1点投入でスタイル全体を今っぽくアップデートしてくれます。Y2Kファッションにハマるデザインから、オンオフ問わずに活躍する上品バッグまで幅広くラインナップ。マンネリ打破の一手は、このバッグでキマリかも！

エッジのきいたディテールがポイント

【ZARA】「ジッパー付きショルダーバッグ」\5,990（税込）

フロントの2つのメタルジップディテールが存在感を発揮する横長バッグ。スタイリッシュなスクエアフォルム、サイドやハンドルの編み込みデザインも魅力で、エッジィなムードに仕上げてくれる1品です。長めのジップチャームとサイドのストラップがアクセントとなり、持っていれば、動くたびにオシャレな揺れ感を演出。抜け感のある大人カジュアルからモードなスタイリングまで、幅広い着こなしに活躍してくれそう。

シンプルなのに視線をさらうメタリックディテール

【ZARA】「メタリックディテールショルダーバッグ」\5,990（税込）

ミニマルな美しさを極めた横長ショルダーバッグ。無駄な装飾のない潔さ、サイドにさりげなく光るメタリックディテールが魅力です。角のない丸みを帯びたシルエットと、柔らかなオフホワイトカラーがほどよい抜け感を演出。デイリー使いはもちろん、お呼ばれなどのオケージョンスタイルにも溶け込みやすく、大人ルックの良き相棒となる万能アイテムと言えそうです。

プラスワンでY2Kスタイルが完成する個性派

【ZARA】「ボウリング クラックテクスチャー」\6,590（税込）

2025年もまだまだY2Kファッションのブームは継続。それに伴って人気が復活しているのが、かつで流行した “ボウリングバッグ” です。本来のボウリング用のグッズを入れる大きさと異なり、今はやや小さめで、より横長のデザインが注目株。目の覚めるような赤、グランジ感のあるひび割れ加工を採用したバッグは、持つだけでコーデのポイントになりそう。今季トレンドのスポーツMIX、プレッピースタイルと合わせるのもおすすめ。

編み込み × ワンハンドルでシンプルな中にもこなれ感を

【ZARA】「編み込みデザイン ハンドバッグ」\8,590（税込）

編み込みデザインを施した高級感のあるバッグ。フラットなレザー調素材バッグと異なり表面に立体感があり、カチッとしすぎず抜け感を演出してくれそう。編み込みならではのくしゃっとしたフォルムも魅力。太めのワンハンドルは、肩にかけた際にもほどよいアクセントに。あえて肩に通さずクラッチバッグ風に持てば、こなれ感たっぷりの大人ラフなスタイルに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子