¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡Û±©ÌîÄ¾Ìé¡¡µ¡ÎÏÉÔ°Â¤âÍ½ÁªÆÍÇË¡Ö¤Þ¤À¸·¤·¤¤¤¬¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕÁèÃ¥¥ª¡¼¥ë¶å½£ÁªÈ´Àï¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡±©ÌîÄ¾Ìé¡Ê£³£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤ÎÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Ï£µ£ÒÀä¹¥ÏÈ°ìÁö¡£ÂçÇÔ¶ØÊª¤ÎÃæ¡¢¥³¥ó¥Þ£±£µ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££²ÆüÌÜ¸åÈ¾£±£²£Ò¤Î¥¤¥óÀï¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î£¶ÃåÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£²£´¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£´£³¡ó¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸¡¤«¤éÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ù¤ÊÍ½ÁÛ¤ÏÅªÃæ¤·¤ÆÂç¶ìÀï¡£Ï¢Æü¤ÎÀ°È÷¤Ç¤â¾å¸þ¤«¤ºµ¡ÎÏ¤ÏÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¸å¤í¤¬Î¥¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Þ¤À¸·¤·¤¤¤¬¡¢Å¸¼¨¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¾¾Èø¡Ê¹·ÌÀ¡ËÁª¼ê¤¬¿¤Ó·¿¤Ê¤é¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£À°È÷¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¥Ú¥é¤òÃ¡¤ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¥ì¡¼¥¹¸å¤â·üÌ¿¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÃÏÍ¥½Ð¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£°·î°ìÈÌÀï°Ê¹ß±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Î½®Â¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆþ¤ê¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÀâÌÀÉÔÍ×¡£¹ª¤ß¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤µ¤Ð¤¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¡£