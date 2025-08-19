【カービィのエアライダー】 11月20日 発売予定 価格： ダウンロード版 7,980円（税込） パッケージ版 8,980円（税込）

任天堂は8月19日、11月20日発売予定のNintendo Switch 2用レースゲーム「カービィのエアライダー」において、配信番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」を実施した。

本番組では操作方法やライダー、マシン、「シティトライアル」モードについてなど多数の情報が公開されたが、「ウエライド」についての言及はなかった。「ウエライド」はニンテンドーゲームキューブ向けに2003年に発売された前作「カービィのエアライド」に実装されていたモードで、トップビューで見下ろした平面のコース内でレースをするというもの。

「カービィのエアライダー」の「シティトライアル」も同じく「カービィのエアライド」から存在していたコンテンツであり、「ウエライド」は実装されないのか、はたまた「シティトライアル」と同じく新しい形で登場するのか、続報が待たれる。

【カービィのエアライダー Direct 2025.8.19】

