「カービィのエアライダー」のメインテーマをはじめとした楽曲の一部がNintendo Musicにて配信開始
【Nintendo Music：カービィのエアライダー】 8月19日より配信開始
任天堂は、配信番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」にて、ゲーム音楽配信サービス「Nintendo Music」にて「カービィのエアライダー」の楽曲の一部を8月19日より配信を開始した。
配信楽曲には本作のメインテーマ「流星の路」の日本語版、英語版をはじめ、エアライドコース「フラリア」などの楽曲が配信されている。
【カービィのエアライダー Direct 2025.8.19】
【お知らせ】- カービィのエアライダー (@KirbyAirRiderJP) August 19, 2025
