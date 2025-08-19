【Nintendo Music：カービィのエアライダー】 8月19日より配信開始

任天堂は、配信番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」にて、ゲーム音楽配信サービス「Nintendo Music」にて「カービィのエアライダー」の楽曲の一部を8月19日より配信を開始した。

配信楽曲には本作のメインテーマ「流星の路」の日本語版、英語版をはじめ、エアライドコース「フラリア」などの楽曲が配信されている。

【カービィのエアライダー Direct 2025.8.19】

(C) Nintendo / SORA

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.