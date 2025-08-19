Myukの新曲「グライド」が、10月より放送されるTVアニメ『終末ツーリング』のエンディングテーマに決定。また、同楽曲が10月5日に配信リリースされる。

本アニメは、月刊コミック誌『電撃マオウ』にて連載中の、さいとー栄による異色のツーリングコミック『終末ツーリング』がアニメ化された作品。2人の少女とセローによる楽しい旅の様子が描かれたアニメ本PVと、ティザービジュアルも公開されている。

本情報とあわせて、同楽曲のプリアド／プリセーブもスタートしている。

なおMyukは、来年にはキャリア最大規模のライブツアー『Myuk Anniversary Concert Tour 2026』を開催。現在、チケットが販売中だ。

■Myuk コメント

『終末ツーリング』に楽曲を添えさせていただけること、大変嬉しく思います。誰も居なくなった世界で寂しさを抱えながらも好奇心を忘れないアイリとヨーコ。2人の旅路に勇気をもらいました。「走り続けたい」と願う強い気持ちを込めた、『グライド』よろしくお願いします。心温まる冒険譚、私も見守らせていただきます。

（文=リアルサウンド編集部）