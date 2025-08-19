SATOHが、9月3日にリリースするニューEP『WORLD END LOVESONG』のジャケットアートワークとトラックリストを公開した。

（関連：『ガチアクタ』OP主題歌バイラルチャートイン ONE OK ROCKとのコラボも話題！ Paleduskが鳴らす世界基準のロック）

本作には、先行配信中の後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）との共作曲「マイル feat. Gotch」や、バラード楽曲「愛し合うとして」に加え、新曲を含む全6曲を収録。表題曲「WORLD END LOVESONG」は、すでにライブでも披露されており、各会場でシンガロングを巻き起こすなどすでにアンセム化している。エネルギッシュかつ爆発力のある楽曲が揃った今作は、勢いをつけたまま駆け上がるSATOHのネクストフェーズを感じさせるものに仕上がっている。

なお、SATOHは10月25日に渋谷 WWW XにてEPのリリースパーティーを開催。現在オフィシャル二次先行が受付中だ。

（文=リアルサウンド編集部）