PLASTIC GIRL IN CLOSET、新アルバムより「Pool」MV公開
PLASTIC GIRL IN CLOSETが、8月20日発売の新アルバム『HIGH HEART』より「Pool」のミュージックビデオを公開した。
『HIGH HEART』は、轟音ノイズギター、美メロ、そして疾走するビート、挑戦・鍛錬・ 進化を経て原点であるシューゲイズ・サウンドに立ち返ったアルバム。デビューから一貫して岩手在住の彼ら北国特有の朴訥さを持ちながらも洗練された青春的、アイロニック、幻想的、現実的、多彩な歌詞世界が詰まった作品に仕上がっている。
また、長らく廃盤となっているデビューアルバム『TOY - Remastered』も同時発売される。
＜リリース情報＞
PLASTIC GIRL IN CLOSET
『HIGH HEART』
品番：VJR-3225
値段：3000円（税込）
発売日：2025年8月20日
PLASTIC GIRL IN CLOSET
デビューアルバム『TOY - Remastered』
発売日：2025年8月20日
品番：VJR-3226
値段：3,000円（税込）
発売日：2025年8月20日
